Alberto Rosa Elena González 15 AGO 2026 - 11:20h.

El temblor, sin heridos, ha provocado daños materiales y numerosas incidencias en Granada

Un terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín sacude Granada con decenas de temblores durante la noche

Compartir







El terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín, Granada registrado la madrugada de este sábado ha sacudido gran parte de Andalucía, especialmente Málaga, Jaén y Córdoba, y se ha dejado sentir en Murcia, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y Extremadura.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el temblor se ha percibido en más de 200 municipios de cinco comunidades autónomas, aunque con diferente intensidad. Andalucía concentra la mayor parte de los municipios cuyos ciudadanos han sentido el terremoto, pertenecientes a seis provincias, que encabeza Granada, seguida por Jaén, Málaga, Córdoba, Almería y Sevilla.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha referido a la "noche de sobresalto e inquietud en Granada" por este terremoto, que "ha provocado algunos daños materiales y se ha llegado a sentir en varias provincias", y ha hecho un llamamiento a la calma, ante "cualquier cornisa o fachada dañada" que se pueda desprender.