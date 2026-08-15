Última hora del terremoto de magnitud 5 en Granada: la Junta de Andalucía activa la fase 1 de emergencia
El temblor, sin heridos, ha provocado daños materiales y numerosas incidencias en Granada
Un terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín sacude Granada con decenas de temblores durante la noche
El terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín, Granada registrado la madrugada de este sábado ha sacudido gran parte de Andalucía, especialmente Málaga, Jaén y Córdoba, y se ha dejado sentir en Murcia, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y Extremadura.
Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el temblor se ha percibido en más de 200 municipios de cinco comunidades autónomas, aunque con diferente intensidad. Andalucía concentra la mayor parte de los municipios cuyos ciudadanos han sentido el terremoto, pertenecientes a seis provincias, que encabeza Granada, seguida por Jaén, Málaga, Córdoba, Almería y Sevilla.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha referido a la "noche de sobresalto e inquietud en Granada" por este terremoto, que "ha provocado algunos daños materiales y se ha llegado a sentir en varias provincias", y ha hecho un llamamiento a la calma, ante "cualquier cornisa o fachada dañada" que se pueda desprender.
Illa traslada "toda la solidaridad" de Cataluña con Granada y los afectados por el terremoto
Illa traslada "toda la solidaridad" de Cataluña con Granada y los afectados l presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha trasladado "toda la solidaridad" de Catalunya con Granada y con las personas afectadas por el terremoto de la madrugada de este sábado en la ciudad y en el área metropolitana.
En un mensaje en 'X' este sábado, recogido por Europa Press, ha afirmado que ha trasladado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "todo el apoyo" y añade que están pendientes de la evolución.
Un terremoto de magnitud 5 y con epicentro en la localidad de Alhendín se ha dejado sentir ampliamente entre la población durante la madrugada de este sábado y, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN), se ha producido a las 01:04 horas, con una profundidad primero de dos y después de diez kilómetros y con una latitud de 37.1147 grados y -3.6618 grados de longitud.
Puente señala que el terremoto de Granada fue "muy superficial y "sentido", sin daños personales pero sí materiales
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado que el terremoto de magnitud 5 registrado en Granada anoche ha sido "muy superficial y ampliamente sentido" y ha apuntado que no se han lamentado daños personales pero sí materiales.
"Es muy superficial y ha sido ampliamente sentido con intensidades máximas de V-VI. No hay daños personales que sepamos pero sí daños materiales", ha apuntado el titular de Transportes en un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press.
El terremoto de magnitud 5 y con epicentro en la localidad de Alhendín se ha producido exactamente a las 01.04 de horas de la madrugada, con una profundidad primero de dos y después de diez kilómetros y con una latitud de 37.1147 grados y -3.6618 grados de longitud.
Este seísmo se ha registrado siete horas después de un primer terremoto de magnitud 3,7 e intensidad IV con epicentro en la localidad de La Zubia.
"Se han recorrido las viviendas antiguas, puntos como iglesias y una ermita" y no hay daños visibles en Alhendín
El concejal de Seguridad Ciudadana, Mariano del Río, ha explicado a EFE que, junto a técnicos municipales, han recorrido las viviendas antiguas, puntos como iglesias y una ermita, y zonas de especial vulnerabilidad, y han comprobado que no hay daños visibles.
"La gente se echó a la calle pero lo hizo además con serenidad, de manera ordenada, y se mantuvo así hasta que la lluvia provocó que volvieran a sus casas", ha detallado Del Río.
El operativo ha recorrido también residencias de ancianos e infraestructuras de interés y mantienen las reuniones de coordinación con representantes de otros municipios, la Junta y la Diputación, para activar los protocolos que resulten necesarios.
Alhendín no registra daños pese a ser el epicentro del terremoto
Alhendín, un municipio de unos 11.000 habitantes del área metropolitana de Granada, ha sido esta madrugada epicentro de un terremoto de intensidad 5 que sacó a sus vecinos a las plazas pero que no ha provocado daños materiales más allá de alguna grieta no estructural.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Mariano del Río, ha explicado a EFE que la noche se ha pasado con miedo por el temblor principal y por las réplicas, pero sin que el seísmo haya provocado daños materiales.
Pese a ser el epicentro del terremoto, Alhendín no ha registrado desprendimientos, desperfectos en edificios ni otros daños salvo algunas grietas.
El terremoto de Granada también se sintió fuera de Andalucía: Extremadura, Madrid, Murcia y C-LM temblaron
El terremoto de magnitud 5, y con epicentro en la localidad de Alhendín (Granada), también se ha sentido fuera de Andalucía, comunidad que más notó el movimiento sísmico, aunque en el resto de regiones la escala de intensidad se quedó en un nivel II, por lo que apenas lo sintió la población, según los datos ofrecidos este sábado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
El temblor llegó a zonas de la Comunidad de Madrid, a la misma capital y a municipios como Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Leganés, Móstoles, Getafe, Parla, Valdemoro o Pinto.
En Extremadura, las localidades que sintieron el seísmo fueron Badajoz, Cáceres o Don Benito; y en Castilla-La Mancha los ecos del terremoto con epicentro en Alhendín también llegaron a Toledo, y a los municipios toledanos de Ocaña, y Ontígola; a la ciudad de Ciudad Real y otras zonas de la provincia como Alcázar de San Juan, Valdepeñas y Puertollano; pero también se notó en Albacete y Cuenca.
En la Región de Murcia se sintió además en la propia capital de la comunidad autónoma, así como en localidades como Lorca, Águilas, Mula, Bullas, Caravaca de la Cruz, Cehegín o Calasparra, entre otros.
Activan fase de emergencia en situación 1 por el terremoto de 5 grados de Granada
La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico por el terremoto de 5 grados de magnitud y con epicentro en Alhendín (Granada) registrado en la madrugada de este sábado.
El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que se activa esta fase por la magnitud del seísmo, que ha motivado más de 200 llamadas al servicio de emergencias 112 de Andalucía.