Lorena Romera 13 AGO 2026 - 17:25h.

El ganador de 'Supervivientes' ha recibido duras críticas por la "irresponsabilidad" con su hijo durante el eclipse

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El eclipse solar ha dejado imágenes espectaculares en toda la Península, pero también un intenso debate en redes sociales sobre la correcta forma de disfrutarlo. A pesar de que ha habido información a raudales, todavía los hay que no han terminado de aclararse con cuál era la opción adecuada para nuestra salud ocular. Esto es lo que ha pasado en la última publicación de Borja González, a quien le han llovido las críticas después de publicar un vídeo enseñando cómo ha disfrutado de este fenómeno junto a Luca, su hijo en común con Ana López.

El que se diera a conocer en 'La isla de las tentaciones' ha compartido un vídeo mostrando cómo disfrutada del momento junto a su hijo de dos años, desde la terraza de su vivienda en Valencia. Sin embargo, la publicación de estas imágenes ha desatado una oleada de críticas y un debate encarnizado entre sus seguidores por las dudas respecto a las medidas de protección visual que tendría o no que haber utilizado.

En el post se ve como el que fuera ganador de 'Supervivientes' y el pequeño observan el eclipse con unas ganas de protección acopladas de forma casera con unas máscaras infantiles de plástico con motivos de superhéroes. Un detalle que, sin duda, ha marcado la diferencia para Luca. "Soy Spiderman", decía, mientras contemplaba el sol esconderse tras la luna. Unas gafas que han provocado que muchos se pregunten si eran o no las adecuadas.

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"¿Le ha puesto al niño unas gafas no homologadas? Espero que no...", se pregunta una usuaria. Pero el momento controversial llega cuando el que fuera guardia civil le dice a su hijo que ya se pueden quitar las gafas en el momento clave del fenómeno: cuando la luna cubre completamente al sol.

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Es entonces cuando proceden a descubrirse los ojos mientras la cámara enfoca hacia el horizonte, mostrando el esperadísimo aro de luz formado por el sol y la luna al alinearse. Como era de esperar, la reacción de los usuarios no ha tardado en llegar y la sección de comentarios se ha convertido en un hervidero de reproches hacia el creador de contenido.

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Críticas a Borja González por su "irresponsabilidad" durante el eclipse

Muchos seguidores no han dudado en comentarle que les parece "una irresponsabilidad": "Para mí opinión, y dicho por expertos, los niños pequeños no deberían ver el eclipse, pero cada uno es libre de hacer en su casa lo que crea conveniente. A mí me parece una auténtica locura".

Pero la confusión sobre si habría actuado o no con seguridad ha sido la tónica general de la publicación, donde multitud de internautas preguntaban atónitos "pero ¿por qué os habéis quitado las gafas en pleno eclipse?" o advertían con alarma "¡ahí no podíais quitároslo!". Tal ha sido el revuelo, que a Borja González no le ha quedado otra que salir al paso y aclarar el motivo por el que decidió quitarse las gafas en esos segundos de eclipse: "vivimos en Valencia, sí que era total".

Lo cierto es que esto que comenta Borja González coincide con las recomendaciones de los expertos en salud ocular: las guías médicas insistían en que solo era seguro mirar a simple vista durante la totalidad absoluta del eclipse total, es decir, cuando la Luna oculta por completo el disco solar y la oscuridad es absoluta. Y es justo ahí que cuando lo hacen.

"En cualquier otra fase o cuando permanece visible el denominado "anillo de fuego", la radiación ultravioleta e infrarroja continúa incidiendo con fuerza. Quitarse las gafas en esas circunstancias, aunque sea solo durante unos segundos, supondría un riesgo directo de retinopatía solar y lesiones en la retina, una precaución que debe extremarse en el caso de los niños pequeños, cuyo cristalino es mucho más transparente y vulnerable a la luz solar", han explicado los expertos en la materia.