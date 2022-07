Carolina Cerezuela se ve obligada a intervenir tras un tenso enfrentamiento entre los equipos

Con una vida extra , el equipo azul se ha desenvuelto mejor en el circuito. Edu Soto ha caído en las lianas peligrosas, pero ha vuelto al juego gracias a la recompensa ganada por Christian Gálvez. Ricky Merino también ha caído y con mucha tristeza ha tenido que abandonar el circuito. Los cuatro concursantes restantes han logrado subir la rampa antes de que acabasen los siete minutos .

Al notar el enfado del equipo Ruby, Christian Gálvez ha querido saber el motivo. "Nos tiramos todo el programa dejándonos la piel como todos. Conseguimos esa diferencia, y que todo nos lo juguemos la final me parece injusto", ha protestado Belinda Washington. "Venimos a jugar a un juego justo", ha dejado claro Carlo Costanzia . "Sabíamos que algo se puede mover, pero no que se podía caer una liana", ha añadido Jorge González.

"¿De verdad creéis que nos han chivado cosas? No podéis de perder y ganar porque no habéis visto nuestra prueba", ha respondido en el otro equipo Edu Soto.