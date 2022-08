Rocío Madrid y la Terremoto de Alcorcón se enfrentan desde las alturas a ‘Vigas arriesgadas’: “Que no muramos en el intento”

La contrincante del Terremoto de Alcorcón no duda en aconsejar a su rival, “no mires para abajo”. Pero la participante no puede y le cede el paso a Rocío Madrid, “no puedo, no me dan las piernas. Me tiembla todo”. A pesar de avanzar poco a poco y de ver cómo Rocío coge gran ventaja, no pierde el sentido del humor, “pasa por encima de mí, tú que ya lo tienes hecho, por lo menos que no te partas la cara”.