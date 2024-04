Las palabras de Ion Aramendi a Thaïs, medallista olímpica, tras su emocionante actuación: “Eres un ejemplo”

Thaïs nos cuenta su historia: "He estado compitiendo muchísimos años en natación sincronizada con el equipo nacional"

La participante elige el complicado tema 'Unstoppable' y el jurado coincide en que "le hubiera ayudado otra canción"

Thaïs, medallista olímpica por natanción sincronizada, se subía al escenario de 'Factor X' con el claro objetivo de conseguir inspirar y emocionar a quién viera su actuación.

"He estado compitiendo muchísimos años en natación sincronizada con el equipo nacional, ganamos dos medallas olímpicas y, ahora, me dedico a dar conferencias, asesoramiento mental para que la gente pueda sacar su mejor versión", explicaba la participante y es que aseguraba no concebir la vida sin retos: "Los que me he propuesto los he conseguido y vengo a por el otro".

La medallista olímpica quiere emocionar y motivar a la gente con su actuación

Ella aseguraba estar rompiendo imposibles en su vida: "Con la natación mi único objetivo era emocionar y motivar a la gente, ahora, con la música me encantaría provocar la misma sensación e inspirar a todos a sacar su mejor versión". Tras esto, comenzaba su actuación en el programa con el tema 'Unstoppable', un complicado tema que no le ayudaba, como bien le decía Lali: "Es muy difícil, te hubiera ayudado tener otra canción. Aunque el mensaje que has traído es muy bonito y te lo agradezco también".

Thaïs se mostraba muy emocionada porque "no se creía haber tenido el valor" de subirse al escenario de 'Factor X' y escuchaba, muy atenta, la valoración y decisiones de los miembros del jurado, del que no conseguía llevarse ningún 'sí'.

La valoración del jurado

"Me ha gustado, pero he visto cosas que sí y cosas que no", explicaba Willy Bárcenas para después darle su 'no'. Como también se lo daba Vanesa Martín tras su reflexión: "Creo que un ganador tiene que trasmitir, emocionar, hacer a alguien creer en un equipo, pero creo que esta canción ha sido mal elegida para demostrar realmente lo que tu personalidad quiere contarnos".

"Me ha costado un poco conectar", aseguraba Abraham Mateo, que le daba otro 'no', misma decisión que Lali, que le animaba pese a no conseguir pasar a la fase final de esta primera gala: "No te desanimes por esto, para mí es un 'no', pero no desanimes por esto".