Jaqui Lin brilla en 'Factor X' con su canción cristiana y deja alucinando a Abraham Mateo: "Sentí que Dios me llamaba a una misión con mi voz"

Para lograr convencer al veredicto, Jaqui Lin ha escogido una canción suya propia llamada 'Dónde estarás' , que nació a raíz de una experiencia espiritual que tuvo: "Sentí que Dios me llamaba a una misión en concreto, con ese don que me ha regalado, que es la voz". A partir de ahí, la joven se dio cuenta que debía llevar a todos los corazones posibles sus experiencias personales "junto con su misericordia". Y es precisamente lo que ha venido a hacer a 'Factor X'.

Vanesa Martín, Abraham Mateo, Willy Bárcenas y Lali Espósito no han podido alucinar más con la actuación de Jaqui Lin. Willi Bárcenas aseguraba que le había "encantado": "Ole tú por hacer una letra que probablemente no va con los tiempos que corren y demás. Pero son tus ideas y las defiendes en tu canción".

Abraham Mateo ha sorprendido a todos levantando las manos: "No sé si es una cosa de Dios". Y es que, tras decirle a Lali Espósito que leyese lo que tenía en el papel escrito, el plató entero de 'Factor X' se ha quedado completamente boquiabierto: "Lo mío no solo es un sí, si no que me gustaría trabajar con vos", tenía escrito Abraham Mateo en su hoja. "Lo que acaba de pasar es completamente real", aseguraba Abraham Mateo.