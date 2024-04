'Belter Souls' impacta con su fusión de góspel y música tradicional española: "¡Viva vosotros!"

'Belter Souls' ha sido el primer grupo sobre el escenario de 'Factor X' . Los cinco participantes causaron impacto con su audición al demostrar que "el soul, el góspel y el funky se puede fusionar con la música tradicional española". Su particular interpretación de 'A ningún hombre' de Rosalía fusionándolo con 'Libre' de Nino Bravo les valieron los cuatro 'Sí' del jurado , que se puso en pie ovacionando su audición.

"Yo creo que aquí hay 'Factor X" , reaccionó Ion Aramendi desde el backstage. Sin saberlo, Vanesa Martín coincidía rotundamente con él. "Increíble. Hay que valorar muchas cosas aquí: el trabajo, las ganas, la coherencia de no creer que lo tradicional es antiguo, pobre o feo porque hay otros géneros en otros países que están de moda porque están recuperando su folklore . Creo que ese es el camino ", decía la cantante emocionada.

Lali ponía la nota de humor asegurando que ante cantantes como 'Belter Souls' piensa siempre en por qué no se hizo abogada. "¡Qué voces! Más allá de lo obvio, me gusta aún más la actitud que tienen. Tienen los ojos brillates. Después de la actuación se abrazaron orgullosos los unos de los otros. Es muy difícil hacer cosas en grupo y eso me emociona aún más que la 'performance", explicó.