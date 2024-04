Teete enamora al jurado con su desparpajo y su canción dedicada a su novia: "Estamos ante el nacimiento de un artista"

No es para menos. Teete conquistaba a todos cantando su canción 'Nunca te vi', donde le escuchamos decir: "Que yo ya no sé caminar si no estás tú me faltan notas y el compás. Te debo más de lo que tengo y tú me debes menos de lo que me das. Esta canción es para ti y para ti y de nadie más. Las canciones de despechao' estaban muy guapas, pero esta me gusta más". Durante su actuación, a Lali y a Abraham Mateo se les ponía "la piel de gallina".