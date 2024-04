Noite 13 levanta a todos de sus asientos con su espectacular rap: "Es un sueño para mí. No siempre me han apoyado"

Noite 13 es una auténtica estrella de la música. Este joven catalán -de nombre real Jerom- asegura que tiene el alma de 'Factor X'. Durante su presentación ya dejaba una pincelada de su forma de ver la vida y la música: "Soy Noite 13, pa' que no te estreses". Le gusta la música y el rap. En cuanto a lo primero, lo es todo para él: "Si no fuera por la música seguramente estaría muy mal o vete a saber dónde. Así que, ¡gracias música por existir!".

Y es que si hay algo que le ha inspirado a Noite 13 es la película de '8 Millas' de Eminem que vio por primera vez con 14 años: "Me inspiró para empezar a hacer mis letras en el rap y hacer más rap". Además, no tuvo un pasado fácil durante su juventud: cuando era pequeño sufrió bullying y en el instituto se juntó con malas influencias: "Llevaba una vida sana. Todo eran mis complejos". Gracias a la música y al rap, Noite 13 consiguió salir de eso.

Es por eso que Noite comenzaba su actuación de rap ('Love yourself') asegurando que ha estado dos veces a punto de morir: "¿Y sabéis de lo que me he dado cuenta? De las oportunidades, que tal como vienen se van y que la vida solo es una y hay que disfrutarla". Y se ha marcado un rap al más puro estilo americano. Primero en inglés y luego en español.