Chica Limón conquista a Vanesa Martin al versionar ‘Arráncame’ y ella confiesa la historia detrás del tema: “Se enamoraron de mí, pero yo no estaba preparada”

La versión de ‘Arráncame’ cautiva por completo al jurado , en especial a Vanesa, que no duda en levantarse a aplaudir cuando acaban las hermanas terminan su actuación: “ Esta canción ha dado tantas vueltas … ¿Quién me iba a decir a mí el día que la escribí y donde la escribí la de vueltas que iba a dar? Gracias por haber elegido esta historia de amor …”.

“Yo toco el piano gracias a una persona y de casualidad yo estaba en su casa, estaba la profesora, y aunque las clases no eran para mí, yo entraba por ver. Aprendí (a tocar el piano) y esas personas se enamoraron de mí, yo tuve una historia, pero yo no estaba preparada para vivirla en ese momento. No lo supe ver y con el tiempo me he dado cuenta de que podría haber sido muy especial. A día de hoy tengo una amistad increíble, pero recuerdo que esta canción la escribí con los acordes que aprendí en casa de la persona de la que nunca sentí lo que tenía que haber sentido”, confesaba Vanesa Martín, emocionada y ante las miradas atentas de todos los presentes en el plató de ‘Factor X’.