El veterano músico británico Elton John ha admitido en la noche de este pasado domingo 1 de diciembre que " he perdido la vista" y que ello le ha impedido ver su nuevo musical, 'The Devil Wears Prada' ('El diablo se viste de Prada') . Así lo ha confesado el popular cantante de 77 años durante la gala de estreno del evento, de cuya música es responsable.

"Como algunos de ustedes saben, he tenido problemas y ahora he perdido la vista", ha explicado John mientras se encontraba en el escenario del Teatro Dominion, tal y como ha recogido el Daily Mail. "No he podido ver la actuación, pero he disfrutado escuchándola", ha añadido.