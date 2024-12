Emma García revela el motivo por el que no tuvo más hijos con Aitor Senar

El ser ambos un equipo no es algo que hayan logrado ahora. Desde el principio, Emma García vio que el padre de su hija Uxue supo entenderla y acompañarla en su carrera profesional. "Cuando nos conocimos y cada uno iba por un lado, nos veíamos cuando podíamos. Estando con él me fui a Bosnia, a la guerra, dos veces. Me decía: 'si es lo que quieres, vete'. Si me llega a haber dicho que no, hubiese pensado que no somos compatibles. Yo también le he apoyado en todo", ha admitido la periodista en esta entrevista.