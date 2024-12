Alberto Santana, de ‘MYHYV’, ha creído siempre en el amor y a pesar de lo que pudiera parecer siempre ha estado abierto a encontrar al amor de su vida. “Siempre he querido encontrar a alguien para tener una relación estable y sana y así poder formar una familia, pero eso no podía suceder si no encontraba a la persona adecuada y ha sucedido. Ni yo mismo pensaba que me casaría, viendo las relaciones de hoy en día y como está la sociedad, pensaba que nunca sucedería. Pero pasó", ha comentado en varias ocasiones. Lo que no sabía es que lo haría en un reality americano.