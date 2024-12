Daniela habla de las operaciones estéticas a las que se ha sometido a raíz de sus inseguridades

Daniela afronta su paso por la casa de 'Gran Hermano' tras haber sido expulsada del reality. La exconcursante de 'GH' hace balance de su paso por el programa y lima asperezas con Laura, ambas presentes en el plató de '¡De viernes!'. Pero el momento más llamativo ha sido cuando la joven ha hablado de las operaciones estéticas a las que se ha sometido y que, concretamente, en una de ellas, estuvo a punto de perder la vida.

Ya en 'Gran Hermano', Daniela habló, durante 'La curva de la vida', de la depresión que sufrió por la muerte de uno de sus gatos. Pero hay más capítulos tristes en su vida. Cuenta Daniela que, cuando era pequeña, acudía a un colegio de monjas y que allí fue donde comenzó a recibir comentarios por su físico por parte de otras niñas: "Me llamaban gorda y sufría mucho de acné, que ya me he tratado".

"Empezaron las inseguridades en mí y, poco a poco, me fui sometiendo a operaciones estéticas y, en una de ellas, casi me voy. Me he operado el pecho, la nariz y poco más. Bueno, los dientes por salud porque tenía un problema en los dientes, bruxismo, pero el mío era otro nivel. Todos los nervios los cargaba en los dientes", detalla la invitada cuando habla de estos momentos de su pasado. Es entonces cuando le preguntan por esa operación estética que ha comentado en la cual estuvo a punto de fallecer.

"Fue en la operación de pecho porque me hicieron dos cambios y había perdido mucha sangre. No sé qué problema habían tenido en ese momento y sí, estuve a punto de morir. Me reanimaron", confiesa. Tras esto, después de pasarlo tan mal, no piensa en volver a pasar por un quirófano, a no ser que se trate de algo relacionado con la salud. Asegura, además, que con tras este capítulo consiguió alcanzar una madurez emocional con la que se encuentra satisfecha.