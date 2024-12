La vedette ha recordado lo que vivió con las elecciones generales de 1977

"Me perjudicó enormemente en todo, en mi carrera y en mi vida", recuerda

Bárbara Rey se sincera como nunca sobre su relación con Juan Carlos I revela cómo fue su primer encuentro íntimo: "No tardó en cogerme de la manó y llevarme a la habitación"

Bárbara Rey ha decidido contarlo todo. La vedette ha dado el paso de contar cada episodio de su vida y resolver todas las polémicas que a día de hoy aún están en el aire. En el programa especial 'Bárbara Rey: Mi Verdad', la invitada se ha remontado a las elecciones generales de 1977.

"Soy Bárbara Rey, estoy en la cumbre, se van a celebrar las elecciones del 77. Hablando con el rey me dice que a quién voy a votar. Me dijo que lo que convenía en ese momento a España era que ganara la UCD y que saliera Suárez, entonces hice la campaña a su favor", ha comenzado.

"Eso me perjudicó enormemente en todo, en mi carrera y en mi vida. Todo lo que yo tenía previsto hacer de trabajo me lo echan para atrás y me dicen que son órdenes totales de arriba de que no se trabaja conmigo", recuerda.

"Llamo a la Moncloa, me ponen con Aurelio Delgado, su cuñado. Digo que quiero tener una audiencia con Adolfo Suárez, me recogen con un coche oficial y voy. Me entrevisto con él, estaba en su despacho, me siento en el sofá y él a mi lado. Entonces me pongo a explicarle todo lo que me estaba ocurriendo, yo creo que ni siquiera me escuchó", ha continuado.

La vedette ha seguido apuntando que no le gusta meterse con Adolfo Suárez: "Yo sé la imagen que tiene y lo mucho que ha hecho por este país. Lo mismo le caía mal o no le gustaba como actriz o como persona, pero no me gustó mucho".