La infancia de Bárbara Rey no fue nada fácil. Tuvo que lidiar con una madre enferma que agredía a su hermana, una de las personas que más quiere. Así lo ha contado este lunes en el especial ‘ Barbara Rey: Mi Verdad ’, donde la vedette se ha dispuesto a contar toda su vida y zanjar varias polémicas con las que ha tenido que vivir en los últimos meses.

Por eso, la entrevista ha comenzado con sus primeros años en la localidad murciana de Totana. Allí nació y se crio. Y se enfrentó a numerosos problemas que ha compartido visiblemente emocionada. " La figura de mi madre me marca mucho porque me educa de una forma en donde yo tengo que ser muy servil con el hombre ", asegura.

Desde este momento ya hay alusiones a su hijo, Ángel Cristo Jr . "No tiene nada que ver la infancia de mi hijo a la que hemos tenido mi hermana y yo con mi madre", sentencia.

A los 16 años se produce el primer intento de Bárbara Rey por ser artista . Tal y como cuenta en este episodio, su padre le suplicó que no se fuese de casa tras intentarlo en un inicio y que lo hiciese más tarde, a los 18 años .

"No había acabado el mes en el que cumplo los años -febrero de 1968- y mi padre me trajo con el talgo a Madrid. Me dejó con 8 mil pesetas y se fue llorando", cuenta.