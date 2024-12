Bárbara Rey asegura que el emérito le "confirmó que había estado con Marta Gayá"

La vedette cree que la reina Sofía sospechaba sobre su relación: “Sabino me dijo que sí"

Bárbara Rey rompe a llorar al recordar a su padre y un duro episodio que vivió en su infancia: "Eso se me quedó muy grabado"

Bárbara Rey ha roto su silencio en esta entrevista en ‘¡De Viernes!’ tras un año en silencio. Tiempo en el que han salido a la luz los audios con el rey emérito Juan Carlos I, con el que la vedette ha relatado cómo fue su relación con él y cómo comenzó todo.

Bárbara Rey se sincera sobre su relación con Juan Carlos I

Bárbara ha contado cómo en la primavera del 77 llegó la primera llamada de Juan Carlos I: “Tengo una amiga que se llama Charo, estoy haciendo una película y cuando llego a casa del rodaje, Charo me dice: ‘Bárbara, que te ha llamado el rey’, hay un señor que ha llamado tres veces que dice que es el rey y yo le he dicho que llegabas más tarde”.

Algo que ella confesaba que pensaba que era mentira, que todo era una broma y que no se creyó su llamada: “Me dice: ‘mira, te voy a dar mi numero de teléfono, vas a llamar a este numero y te van a contestar de La Zarzuela y dices que te pasen con el Rey, marco y me dicen: ‘Zarzuela, ¿dígame? En ese momento se me salieron los ojos de las cuencas. Digo: ‘¿me pueden poner con su Majestad el Rey?', se pone y digo: ‘ay, perdóneme usted, lo siento, es que no sé cómo dirigirme a usted’, me dijo: ‘llámeme, señor’ y hablando un poco me dijo que le podía llamar Juan, no sabía ni qué decirle, me dijo que me relajara y que sí me podía llamar al día siguiente por la noche, me empezó a llamar todos los días”.

Llamadas que asegura empezaron a ser "por la mañana, tarde y noche", que define como "triviales": "No habíamos tenido ningún tipo de contacto, cuando llevábamos hablando un mes es cuando me dice que quiere conocerme en persona y que va a mandara a que me busque una persona para ir a La Zarzuela a conocerle”.

Bárbara Rey, sobre el día que conoció al rey emérito: "Cuando nos despedimos él me dio un beso"

La vedette contaba entonces cómo fue la primera vez que se vieron en La Zarzuela: “Llegué allí, me recibe Sabino Fernández Campos y yo estaba acojonada. Me pasa al despacho, me dice que espere, yo me siento allí, aparece él, estaba guapo, a él le va a gustar que diga que estaba guapo, estoy segura. Entra, con un traje oscuro, muy bien peinado, me saludó, me dio la mano, estuvimos charlando mucho rato, antes de irme me da un medallón con todos los signos del zodiaco y me dijo que no me lo pusiera, que la Reina lo conocía. Cuando me robaron las joyas me lo robaron”.

“Estamos charlando y cuando nos despedimos él me da un beso, no fue un beso de rosca, pero fue en la boca y me quedé un poquito cortada”, relataba sobre cómo terminó el día que se conocieron.

Y cómo después de esto llegó su primer encuentro íntimo unos días más tarde: "Llegamos al Pardo, ahí si que había un señor y me dice que bajase un poco la cabeza, entro en aquella casa y con el tiempo me entero de que era el Pabellón de caza de Franco, era una casa muy austera”. A lo que añadía: "Al rato me cogió de la mano, nos salimos al vestíbulo y tuvimos el primer encuentro. Esperaba, por lo menos, que el primer día que estábamos juntos hubiera sido más cariñoso verbalmente, simplemente fue un poco de conversación y no hubo nada más. Cuando se lo pidió el cuerpo, que no tardó mucho, fue cuando me cogió de la mano y me llevó a la habitación”.

Casa en la que asegura que le escuchó conversaciones a través de un teléfono negro que había: “Le escuche muchas veces hablar de temas de petróleo, hablaba un poco en clave, tampoco me ponía yo a escuchar qué cosas hacía con el petróleo”.

En las que tuvieron varios encuentros: “Al principio, nos veíamos todas las semanas. Buscaba siempre alguna forma de poder verme, las apetencias que pudiera tener a nivel sexual las satisfacía conmigo, yo siempre que lo veía nunca me iba muy feliz, yo sabía perfectamente que no había otra cosa nada más que eso. Estoy convencida que él tenía cierto cariño para mí, pero nunca supo expresármelo”. Y del que asegura que no "no fue nada generoso con ella": "Nunca tuvo un detalle de mandarme a mi casa unas flores”.

La que fuera vedette asegura que Juan Carlos I le reconoció su relación con Marta Gayá

Y el que le reconoció que había estado con otra mujer, que ella supiera a ciencia cierta: “La única relación que él me ha confirmado es la de Marta, de otras personas si he sabido que él ha tenido escarceos con otras mujeres”.