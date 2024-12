Sofía Cristo: "Estoy apoyando a mi madre, pero también sabiendo disociar para que no me afecte todo tanto"

Este lunes 9 de diciembre, a las 22:00 horas, Telecinco emitirá el especial 'Bárbara Rey, mi verdad'

Ángel Cristo le manda un mensaje a Bárbara Rey antes de su entrevista: ''No tengo miedo. Mamá, estoy expectante''

Pocas horas antes de que Bárbara Rey rompa su silencio en el especial '¡De viernes!' que Telecinco emitirá esta noche a partir de las 22:00 horas y tras ver la primera reacción de su hermano Ángel Cristo Jr. con el que no mantiene ningún tipo de relación, Sofía Cristo se ha parado ante los medios de comunicación para contarnos cómo se encuentra.

Mientras que Ángel Cristo Jr. se ha mostrado en contra de esta entrevista, Sofía ha querido mostrarle su apoyo incondicional: "Está en su derecho. No ha quitado las demandas, eso que quede claro. Habrá quitado alguna que tenga que favorecer para poder hacer la entrevista y llegar a un acuerdo. Pero productoras, colaboradores, mi hermano... siguen demandados y que la gente no mienta", ha comenzado.

La insólita reacción de Ángel Cristo horas antes de la entrevista de su madre

La hija de Bárbara Rey ha continuado explicando: "Claro que estoy apoyando a mi madre, pero también sabiendo disociar para que no me afecte todo tanto".

Sobre si su madre va a hablar de todos los temas o va a vetar alguno, Sofía ha respondido: "Es cosa de ella, yo la respeto y no me voy a meter. Solamente que espero que lo haga muy bien. Además, solamente hay un camino que yo lo he dicho siempre, que es que cuando estás tranquila y con la conciencia tranquila, no tienes que tener ningún miedo. Es como la veo, tranquila y con derecho a defenderse, que es un derecho del ser humano después de todo lo que le han hecho. La han vejado, humillado y han ejercido violencia sobre ella en todos los aspectos desde un medio de comunicación".

Antes de despedirse, Sofía ha pedido que la respeten: "Os pido que me respetéis porque necesito que me dejéis a un lado. Somos dos personas distintas y yo tengo mi vida".

Tras salir a la luz el bombazo, '¡De viernes!' conseguía, en exclusiva, la reacción a Ángel Cristo a la inminente entrevista de su madre : ''Me parece muy bien que hable, hablar es terapéutico. Mientras cuente la verdad me parece estupendo que se siente a hablar. No me preocupa nada mientras cuente la verdad''.