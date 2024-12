En su reaparición en televisión, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' explicó que su exmarido prefería que ella no trabajase y que no ha respetado el acuerdo económico al que llegaron cuando se separaron, por lo que se vio obligada a abandonar Bilbao e instalarse en Sevilla, cerca de sus padres, y a retomar su agenda laboral tras una década de parón. Al escuchar su relato, el escritor Roy Galán ha compartido en Instagram una reflexión en la que habla de la "vulneración económica que sufren las mujeres que se dedican al cuidado".

"'¿Para qué vas a trabajar por lo que te van a pagar? No compensa. ¿Y los niños?'. A mí la historia me suena. Ah, y calladita mejor, claro, porque 'habla por dinero'. Mejor señalar a una madre que habla desesperada porque no puede mantener a sus hijos, me da igual del nivel económico del que hablemos, que a un padre que no asume sus responsabilidades", ha comentado la compañera de Santi Acosta en sus stories de Instagram.