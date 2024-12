El parisino entró en la casa de Guadalix de la Sierra definiéndose en su video de presentación como "romántico y pasional" y, por supuesto, "abierto al amor": "Me encanta el amor, las mariposas por el estómago... es lo más bonito que hay en el mundo. ¿Quién dice que no es el momento para encontrar a la mujer de mi vida?".

Pero su trayectoria televisiva no terminó ahí. En 2019, aceptó ser concursante de 'Les antes: back to Miami' el que sería su tercer reality francés. Se trataba de un concurso de convivencia que reunía en una mansión a varias estrellas de la televisión donde coqueteó con una de sus compañeras aunque aquello no trascendió mucho más. Sin embargo, su fama aumentó tras los fuertes enfrentamientos que protagonizó con algunos de sus compañeros de convivencia: "Ha sido complicado los primeros días, pero no he venido aquí a hacer amigos", confesaba entonces, reconociendo que su tercer programa en Francia ha sido su aventura más "emocionante".