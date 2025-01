Rodri Fuertes se pronuncia tras la inesperada confesión de Adara Molinero

Este viernes, Adara Molinero se derrumbó durante su entrevista de '¡De viernes!'. La exparticipante de 'GH, 'GH VIP' y 'Supervivientes' recordó su relación con Rodri Fuertes y no pudo evitar emocionarse cuando echó la vista atrás y recordó los buenos momentos vividos junto a él: "Me duele recordar lo que vivimos, todo lo relacionado con el me duele". Fue entonces cuando los colaboradores del programa le preguntaron a Adara si aún estaba enamorada de él y su respuesta sorprendió a todos.

En un primer momento, Adara negó seguir enamorada de Rodri, pero en vista de su emoción y sus lagrimas, la presentadora del programa de entrevistas de la noche de los viernes insistió. Fue entonces cuando Adara prefirió no responder explícitamente si sí o si no: "Yo pienso en él diariamente, todos los días, fue algo muy especial", confesó y añadió que se sentía mal estar diciendo todo esto por lo que pudiera pensar su novia (Marta Castro): "Yo nunca me he metido en una relación", quiso aclarar.

La respuesta de Rodri a las lágrimas de Adara en '¡De viernes!'

El hecho de que Adara mostrara esos sentimientos hacia Rodri dos años después de su ruptura, ha hecho que el exnovio de la ganadora de 'GH VIP 7' se pronuncie. Lo ha hecho a través de una llamada telefónica que ha mantenido el equipo del programa con él: "Está confuso, bastante en shock y piensa que nadie pensó en Marta. Piensa que Adara ha empezado a valorarle después de los novios que ha tenido después de él", cuenta el compañero que ha hablado con Rodri. Pero escuchemos mejor sus propias palabras:

"Sigo en shock. Mi shock fue eso, verla así, verla emocionada", nos cuenta Rodri. "O sea, sí que es verdad que me impactó un poco verla... pues emocionarse me pilló un poco de imprevisto también. Estaba celebrando mi cumple cuando, de repente, me empezaron a escribir y no lo pude ver hasta el día siguiente. Lo que dijo Adara me parece valiente, que haya dicho eso, la verdad. No me imaginaba que después de dos años... ", añade.

Respecto al hecho de que los colaboradores del programa no mostraran más empatía hacia Marta, Rodri también se pronuncia: "Me supo mal porque es cierto que también está Marta y no se acordaron mucho los periodistas que estaban allí. Yo estoy Marta, estoy muy tranquilo y estoy feliz", son sus palabras. Además, Rodri considera que Adara se ha acordado de él ahora que ha vivido varios "batacazos" amorosos.

