Bárbara Rey rompió su silencio tras meses de expectación en la que se ha hablado mucho sobre su relación con el rey emérito . La vedette habló de su pasado junto a Don Juan Carlos y reveló ciertos detalles que podrían no haber gustado al que fuera Rey de España. Alejandro Entrambasaguas , que asegura mantener una relación cordial con el emérito, con el que habla en algunas ocasiones, ha intercambiado unos mensajes en los últimos días.

''La información que me trasladan es que no va a demandarla, pero el despacho de abogados sigue muy pendiente. No va a demandar'', explica, y continúa: ''Don Juan Carlos está en casa de sus amigos en Portugal descansando en estos momentos''.