La vedette también se emocionará en la segunda parte del 'Bárbara Rey: mi verdad ' al hablar de sus problemas mentales. " Los primeros meses estuve muy mal, en tratamiento psiquiátrico y sigo todavía porque no se puede quitar de golpe", asegura refiriéndose a la etapa en la que se rompió la relación con su hijo.

"Tuve unos ataques y crisis de ansiedad de no querer seguir viviendo y yo creo que he seguido y he continuado por mi hija", cuenta.