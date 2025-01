La concursante ha confesado cuáles han sido los momentos más duros de su vida

Ana se ha sincerado acerca de la situación de su marido con su madre y éste ha reaccionado en plató

La expulsión ya es cosa de tres: la doble salvación deja la lista de nominados reducida a Ana Herminia, Maica y Álex Ghita

Este martes, la gala de 'GH DÚO' ha traído consigo la 'curva de la vida' de una de sus concursantes, Ana Herminia. La mujer de Ángel Cristo se ha abierto como nunca antes y ha recordado los episodios más importantes de su vida. Entre ellos, no ha podido falta su matrimonio con el hijo de Bárbara Rey. Asegura que es el amor de su vida, pero reconoce estar agotada por la situación que atraviesa con su madre.

Tras escuchar todas sus declaraciones y descubrir que su mujer desea "que acabe esta guerra y que haya un perdón" para poder "vivir en paz", Ángel Cristo ha tomado la palabra en plató. "No es justo que ella quede de mala porque yo haya decidido hablar. Cuando yo me fui a la isla, se quedó sola. La machacaron, ella no está costumbrada a ello. No es justo todo el ataque que ha recibido", ha comenzado.

"Ha sido un año muy duro, ella ha estado para mí y ya está agotada de la situación. Yo le voy a poner un freno porque ahora me tengo que centrar mucho más en ella, porque ella ya está empezando a resentirse de todo esto", ha asegurado.

La 'curva de la vida' de Ana Herminia

Ana Herminia ha comenzado su 'curva de la vida' recordando su infancia y lo que le marcó por primera vez en su vida: "Nací el 20 de mayo de 1979. Fui una niña feliz, vivía con mis abuelos. Para mí mi abuelo era mi todo. Se va a hacer una operación a corazón abierto, no logro despedirme de él y se muere. Eso me cambia la vida completamente. Empecé a ser muy rebelde, a culpar a mis padres, al mundo entero".

La concursante ha pasado entonces a hablar de la figura de su padre, a quien define como una persona "extremadamente celosa": "Fue torero. Yo estaba creciendo, los toreros ya no me veían como la niñita. Era una mujer hecha y derecha. Me echó a un lado por celos y por otras cosas".

Además, Ana Herminia ha reconocido haber sufrido maltrato, pero ha preferido no desvelar por parte de quién: "El maltrato fue de familiares, no voy a especificar quiénes son", ha confesado.

Tras una decepción amorosa, la mujer de Ángel Cristo vivió una época peligrosa junto a otra persona: "Tomábamos mucho, hasta que fui al psicólogo y me dijo que rozaba el alcoholismo. Con este psicólogo logro superar muchas cosas y empiezo una relación con el padre de mi hija y me quedé embarazada. Tuve un embarazo de muchos nervios y miedo. Vino al mundo mi hija, que es la razón de mi vivir. Hubo separación, mucha soledad, muchas injusticias...", ha recordado.

Su relación con Ángel Cristo

Tras sufrir una ruina económica, Ana Herminia conoce a Ángel Cristo en 2023: "Vino a pedirnos algo con unos ojos espectaculares pero súper tristes. Desde que empezamos a trabajar juntos tuvimos una confianza que no había tenido con ningún hombre. A los dos días ya me dijeron mis amigas y compañeras que esa mirada no la habían visto, que me gustaba. Me casé con él en octubre de 2024. Me casé con el amor de mi vida".

Sobre Bárbara Rey: "Solo pido que haya un perdón"

Pero no todo ha sido un camino de rosas, y la concursante no ha dudado en hablar de la situación que su marido atraviesa con su madre, Bárbara Rey: "En agosto me cagué del miedo porque él estaba como que ya no podía hacer más. Le llegó una llamada telefónica que fue un detonante en la relación con su madre. Yo quería evitar esto, porque sabía que íbamos a salir perjudicados", ha comenzado.