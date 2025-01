El ‘sorpasso’ no afecta al más nominado, que ha bajado seis puntos desde domingo, pero sí a los dos siguientes. Es una variación importante, por tanto, ya que determina los dos concursantes que se enfrentarán en el duelo final. Lo que ya sabíamos es que Óscar Landa tenía un minúsculo uno por ciento de los votos. Anoche se salvaba primero Romina Malaspina con el tres por ciento, viniendo del dos que tenía dos días atrás; y luego Javier Mouzo con un invariable ocho por ciento. La noticia está entre los tres más votados.

Ya digo que el más votado ha pasado de tener un 66 a un 60 por ciento. Pero más importante es que el segundo tuviera el domingo un 13 y anoche un 14 por ciento, habiendo pasado de segundo a tercero; mientras que el siguiente pasa de tercero a segundo al aumentar en un tercio sus votos, pasando del 10 al 15 por ciento. Dado el sistema de votaciones actual ese incremento de los votos es muy meritorio y difícil de producirse. Solo se justifica por algo que haya hecho cambiar la imagen de uno de los nominados entre la audiencia votante. Me van a perdonar, pero creo que es muy fácil ponerle nombre a los tres concursantes que siguen nominados en los puestos que les corresponden.

No tengo ninguna duda de que Ana Herminia dirá adiós a la casa mañana. Con los días, la dura respuesta de la audiencia ante la liada que le quiso hacer a Javier Mouzo parece haber amainado. Lo que no cambia nada es su actitud hipócrita y prepotente, imposible de ser validada por nadie. Otra cosa es que algunos quieran extender facturitas pendientes de la pasada edición y lo tengan que hacer ya para sentirse realizados. Por eso me alegraría si el ‘sorpasso’ es tal cual lo imagino y el duelo final lo terminan librando Ana Herminia y Alex Ghita.

No hay nada que justifique que Maica Benedicto haya incrementado su porcentaje de votos en cinco puntos. Sin embargo, Alex Ghita ha errado tanto su estrategia que tiene en el momento actual a casi toda la casa en contra y parece que también a buena parte de la audiencia. Sus enfrentamientos con varios compañeros y la manera que ha traspasado líneas rojas en la convivencia explican de manera elocuente que haya pasado de ser el tercero más votado a estar en la segunda posición. Anoche volvía a dirigirse a Miguel Frigenti en femenino, diciéndole “campeona” y (¿?) Pepa (luego aclaró que se refería a Peppa Pig). Tuvo que ser advertido por Ion Aramendi y yo me sigo preguntando cómo va el acumulado de actitudes intolerables y si queda mucho para llegar a la anunciada tarjeta roja.

Me hace gracia que Alex llame “persona tóxica” a Miguel. Parece que estuviera mirándose al espejo y hablase más bien de sí mismo. Por otra parte, bravo por Maica, Javier y Marieta, los primeros (y por ese orden) que saltaron para parar los pies del preparador físico tras dirigirse en femenino a un Miguel que ya dejó claro el domingo su deseo de ser tratado en masculino, como hombre que es. Anoche volvió a dejarlo claro a preguntas del presentador, aunque no hiciera falta hacerlo. Alex está resultando ser demasiado torpe para participar en este juego. Se han visto sus costuras a las primeras de cambio.

Es obvio que el objetivo de Alex Ghita es polemizar y hacerlo lo más rápido posible. Me recuerda al título de aquella obra teatral muy popular en los años ochenta que decía ‘Sé infiel y no mires a quien’, que en la versión de Alex parece querer sustituir lo de “infiel” por “faltón”, a pesar de perderse la ingeniosa rima. Necesita disparar y lo está haciendo sin ton ni son, solo por el hecho de salir de ahí con el mayor número posible de víctimas con las que asegurarse un futuro inmediato lleno de polémicas en los programas de la cadena. Me parece lícito, pero Alex ha llegado con ganas al mundo de la fama y no quiere que sea para él algo efímero. Pero es tan evidente lo suyo que puede lograr lo contrario. Mientras tanto, los votos en su contra seguirán creciendo.

Ana Herminia acusa a toda la casa y luego se desdice

Después de que Maica Benedicto parase los pies a Alex Ghita por llamar “campeona” a Miguel Frigenti, lo cual fue secundado por Javier y Marieta, otros concursantes le hacían ver que no debe faltar de esa forma. Cuando José María Almoguera se lo recriminaba intervenía Ana Herminia soltando una bomba tan inoportuna como falsa. “Prepárate que toda la casa está diciendo que tú eres maricón”, le decía a Alex, según relataba esta madrugada Marieta. Esto provocó el enfrentamiento posterior en el cuarto de baño de la propia Ana con Marieta y Jeimy. Estas dos concursantes se mostraron molestas por la generalización. ¿Toda la casa? De momento, ellas dos no habían comentado nada de eso. ¿Por qué no decía Ana a quién se refería en concreto?

Ana reaccionó de la forma acostumbrada: primero negó haberlo dicho, para terminar aceptándolo. Los matices que quiso poner eran intrascendentes, además lo habían escuchado al menos Marieta, Jeimy y José María. Me parece curioso que Ana Herminia y Alex Ghita utilicen métodos parecidos para intentar sembrar polémica en la casa. Uno afirmaba que todos en la casa opinaban que Miguel Frigenti es una persona tóxica y otra que toda la casa habla de la condición sexual de aquel. Ambas cosas son igualmente falsas. Me atrevo a decir que, salvo estos dos concursantes, nadie piensa lo dicho de Miguel. Sobre lo de Alex aclaró Marieta que ella solo había contado que en un podcast le preguntó si era gay y respondió que no. A partir de ahí sobra todo lo dicho.

Por otro lado, Ana Herminia sigue empeñada en justificar un error que ha reconocido hasta su marido. Eso sí, parece haber renunciado a ser comprendida por la audiencia y asegura que nunca se entenderán sus razones. Ni ganas tenemos. Por cierto, circula un vídeo del directo correspondiente al momento que Ana está en la sala de confesiones y le ponen de nuevo a Ángel Cristo para tranquilizar su ánimo tras el alegato en su contra en el cual le advierte no ya de que ha cometido un error, sino que lo califica de “grave”. Ana lloraba después angustiada y era llamada al ‘confe’, donde las imágenes muestran a Ángel Cristo antes de empezar el mensaje a su mujer haciendo un gesto con el que parece querer indicarle que llore. Tratándose de quien se trata no me extrañaría, pero tampoco debemos dejarnos llevar por apariencias que pueden no ser reales.

La interpretación de lo que se ve o escucha en el programa está a veces condicionada por lo que dicen los seguidores más talibanes. Otro ejemplo de vídeo es también del debate del domingo y se refiere al momento que Maica abre sus regalos de cumpleaños. Durante las conexiones con la casa, a menudo se queda abierto el audio del plató. De otra forma no escucharíamos las reacciones del público de las que tantas veces hablamos. Es decir, gracias a eso podemos escuchar cómo ese público aplaude la respuesta de un concursante o celebra la nominación de otro.

Pues bien, en el vídeo al que me refiero se escucha un comentario criticando la reacción de Maica para la edad que tiene, como si no nos hiciera ilusión a todos un regalo. Al volver a la casa Maica se tropieza y se escucha un comentario que lamenta no se hubiera caído al suelo. La interpretación de quien comparte el vídeo es que se trata de comentarios de la producción del programa, en lugar de cosas no muy apropiadas dichas por espectadores en plató y que los micrófonos de ambiente recogieron. Conviene cuestionar todo lo que se dice y poner en cuarentena interpretaciones tan disparatadas de algo que se escucha en un vídeo.

Las carpetas necesitan un poco más de tiempo

Algunos parecen locos porque se forme la primera carpeta de la edición. Partiendo de que ni falta que hace, si se ha de dar está claro que mucho mejor sin prisas ni urgencias. Si en menos de dos semanas ya se hubiera oficializado una carpeta estaríamos dudando de un flechazo tan rápido. A pesar de lo dicho, de todas las opciones que se barajan solo veo una que podría llegar a ser, aunque le veo más ganas a él que a ella. Además, el hecho de que media casa y parte de la otra mitad hayan estado metiendo presión, dando por seguro que existe algo entre ellos. Me estoy refiriendo a Manuel Cortés y Jeimy Báez. Los comentarios de ese “coro” del que habla ella solo pueden ralentizar las cosas y hacer que se tomen un poco más de tiempo para aliviar la presión.

Es Jeimy la reticente, lo cual ya he explicado. También podría ser que a ella no le termine de gustar Manuel para tener una relación sentimental con él. Sea como fuere, su reacción ha provocado que veamos a Manuel mosqueado porque teme que le esté dando calabazas. Me da la impresión de que es ese tipo de hombres que presumen de no haber recibido nunca la negativa por respuesta. También hay mujeres así. Hay muchos egos inflados, aunque en este caso no sé si me parece bien o mal ese nerviosismo de Manuel necesitado de que Jeimy se aclare las ideas. Cierto que es añadir presión, justo lo que ella no necesita. Aunque me hace ver a Manuel vulnerable y eso le sienta mejor que ese halo de predicador flipado visto en otras ocasiones.

