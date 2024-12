La mujer de Javier Mouzo, que no es la primera vez que se somete a una rinoplastia, está muy preocupada por cómo podría quedar su nariz tras este fortuito golpe que su amiga le ha dado de manera involuntaria. A través de un directo de TikTok, la integrante de 'Las Fresis' se ha sincerado con sus seguidores, a los que ha confesado lo "mucho" que le "duele" su nueva nariz.

"Madre mía, se me ha quitado el hambre de golpe. Estoy hasta mareada. No quiero ni pensarlo, qué dolor", ha dicho preocupada la Benedicto tras "aterrizar" en la nariz de Vanessa, que pasó por el quirófano hace menos de una semana y aún lleva colocada su férula nasal, la cual se pone normalmente para favorecer la cicatrización de la cirugía, reducir la inflamación optimizar los resultados. También protege ligeramente de posibles impactos.

Vanessa, que se encontraba comiendo junto a su marido y su amiga, no ha dudado en llamar por teléfono a la clínica en la que ha sido intervenida. "Me cago en la leche. Voy a preguntarle a mi médico", comenta mientras Maica intenta tranquilizarla. "Me diste aquí, en el lado", señala sin dejar de tocarse la nariz, temerosa de que se le haya podido desviar. Para evitar ser escuchada y tener una mayor privacidad, la cantante ha silenciado el directo.