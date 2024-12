Malena Gracia recibió una llamada de la Casa Real para ir a una cacería. Así lo ha desvelado en exclusiva a ' TardeAR ', asegurando que no solamente sonó su teléfono en una ocasión, sino hasta dos veces para acudir al evento. ¿En qué consistiría? ¿ Por qué demostró interés el rey emérito en la cantante ?

"Hace casi 30 años recibí una llamada de Casa Real para ir a una cacería. Yo me lo tomé a broma, colgué y dije no entiendo nada. A los días volví a recibir otras dos llamadas más diciendo que si quería ir a la cacería, pero yo lo desestimé, me da igual que vaya el rey o quien sea", confiesa.