El truco de Nina para dormir mejor en la menopausia: "Tu sistema nervioso periférico estará feliz"

Los principales trastornos del sueño asociados a la menopausia son los despertares nocturnos frecuentes -relacionados o no con los sofocos-, un mayor estado de vigilia después del sueño (WASO) y el sueño superficial o de mala calidad, insuficiente o no reparador. Más allá de los cambios en los niveles hormonales, el propio envejecimiento, el aumento de peso o la aparición de enfermedades crónicas pueden afectar al sueño y a los hábitos diarios. El problema se agrava cuando, a causa de no poder dormir, las preocupaciones se redoblan y aparecen la ansiedad, la irritabilidad, la tendencia a deprimirse y los cambios de humor.