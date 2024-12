Se trata de una de las pinturas de la primogénita del jinete , nacida fruto de la relación que este mantendría en su juventud junto a Mercedes Barrachina. En el lienzo, el cual fue pintado hace ya algunos años y no ha encontrado comprador, se puede ver a una mujer de perfil con el pelo muy rizado, como Sheila Casas.

"There she is", escribía la hija de Escassi junto a esta obra que empezó a formar parte de su catálogo en el año 2021. Desde ahora pertenece a la colección privada de Sheila Casas y forma parte de la decoración de su hogar.