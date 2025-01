Elisa Mouliaá relata los hechos ocurridos el día de la agresión: "Me agarró fuerte de la cintura"

Según ha explicado, el político le puso "tres normas" que la dejaron "cortada"

Elisa Mouliaá aclara en '¡De Viernes!' que donará el dinero "íntegro" de la entrevista a la asociación de mujeres maltratadas

Visiblemente tensa, Elisa Mouliaá ha contado cómo sucedieron los hechos en la noche en la que fue agredida presuntamente por parte del exportavoz de Sumar, Iñigo Errejón.

Según ha compartido en el plató de '¡De Viernes!', la actriz asegura que el político le puso "tres normas" mientras iban en el taxi que les llevaba a la fiesta de su amiga. Después de la presentación de un libro, Errejón aceptó la invitación de Mouliaá de acudir al evento, algo que ella no se esperaba.

"De repente dio un clic"

"Fue en el taxi cuando de repente dio un clic", dice relatando como se sucedieron los acontecimientos aquella noche del mes de septiembre de 2021. Al parecer y según ha compartido la víctima, Iñigo Errejón le habría pedido en primer lugar que "no se alejase" mucho de ella durante la fiesta. "La segunda norma era que 'si lo haces, no te vayas a un ratio de más de 20 metros y vuelvas en menos de un minuto'", prosigue.

Y la tercera, según intenta explicar, fue la que más "shock" le generó y se la comunicó cuando estaban casi llegando al sitio. "La tercera, 'que me des un beso esta noche'", dice.

Así que después de recibir estas "normas", bajaron del coche y ocurrió algo totalmente inesperado para ella. "Me dijo: 'la tercera la voy a romper ahora'", añade. "Así que me agarró fuerte de la cintura y me metió un beso con lengua hasta la campanilla que me quedé sin respiración", cuenta muy tensionada.

El momento de la habitación: "Me empujó a la cama"

Siempre citando la misma versión de Elisa Mouliaá compartida en el programa, el exdiputado habría estado "bailando" con ella durante la fiesta. Asegura que les unió "el rock". "Yo le quise poner temas, él me puso otro y ya fuimos a poner otra canción y me cogió por el brazo y me llevó por el pasillo", relata.

Ya en una habitación, asegura que el político intentó "asegurarse" de que la puerta estaba cerrada. "Y ahí, con la luz blanca de techo. Me empezó a magrear y a lamer", añade. "Le dije: 'vas súper rápido'".

"Me puso la condición de irnos en 20 minutos"

"Me tocó el sujetador, me empezó a decir cosas muy lascivas, y con una actitud muy dominante y humillante se sacó su miembro. Yo me intenté zafar como pude", ha explicado en '¡De Viernes!'.