Adara Molinero se abre en canal durante el último programa de 'En las mejores familias', en el cual reacciona a las palabras de su expareja en 'Me quedo conmigo' . La exconcursante de ' Gran Hermano ' se derrumba al oír hablar al que fue su novio por más de tres años y llora desconsoladamente . Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, la influencer desvela la drástica decisión que ha tomado por Rodri Fuertes .

Después de ver las imágenes en las que Rodri Fuertes habla del fin de su relación , Adara Molinero revive todo el daño que se hicieron. "Me duele muchísimo acordarme, no puedo ni mirarle" , confiesa totalmente rota la que fuera concursante de 'Supervivientes'. De forma sincera, la influencer deja claro lo que siente al pensar en todo lo que pasó entre ellos y hace testigos a sus seguidores de todo su sufrimiento a través de su videopodcast.

Ante este dolor que siente por su pasado con Rodri Fuertes, la ganadora de 'Gran Herman VIP' toma una importante decisión, la cual no ha dudado en compartir con su madre y con todos los espectadores de 'En las mejores familias'. "No quiero sufrir más" , exclama de forma rotunda Adara Molinero, que considera que ha llegado el momento de dar un paso que podría cambiar para siempre su vida. ¿De qué se trata?

Asimismo, al escuchar las duras palabras que pronuncia su hija, Elena Rodríguez muestra su desacuerdo con la decisión de Adara Molinero. Para la exconcursante de 'Gran Hermano Dúo' su hija está de lo más equivocada y no ha dudado en darle sus mejores consejos y consolarla.

Adara Molinero reconoce en este programa de 'En las mejores familias' que su historia con Rodri Fuertes no está cerrada de todo. La creadora de contenido no solo cuenta que intentó volver con su expareja tras regresar de 'Supervivientes', sino que a día de hoy hace un gran esfuerzo para no seguir buscándole. Con el corazón en un puño, la joven muestra su arrepentimiento por su ruptura con el influencer y aclara sus sentimientos actuales hacia él.