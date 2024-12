Pese a que su ex niñera solo revalidó sus palabras, a la exconcursante de 'GH VIP 6' no le gustó que hablase públicamente de estos episodios y así lo reveló en 'Vamos a ver': "Preferiría que no hubiese hecho la entrevista porque no quería seguir removiendo, pero la relación con Dulce no la voy a perder nunca porque es una persona porque es una persona que me ha apoyado en momentos muy duros de mi vida, ha estado dedicada a mí 25 años y sigue estando por mi hijo, es quien le ha cuidado y quien ha ejercido como abuela sin serlo".