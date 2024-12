Además, no puede evitar emocionarse pensando la natividad de Jesús, pues para ella este día tiene un significado y una importancia muy especial por un motivo.

Su novio, sus hijos, sus nietos... Makoke no puede "pedir más a la vida". Se siente agradecida y afortunada y, además, este año todos se reunirán en Andalucía, su tierra natal. "Serán unas Navidades muy buenas, porque bueno, me voy a quedar aquí en España. La Nochebuena voy a Andalucía con toda mi familia, pero además tengo la suerte que voy a pasar Nochebuena, Navidad y Fin de Año con mis dos hijos y con mi novio, o sea que no le puedo pedir más a la vida", ha dicho la colaboradora de 'Vamos a ver' a los reporteros de Europa Press bajo el marco de uno de los últimos eventos a los que ha acudido.