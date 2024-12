Violeta Crespo, de 'Gran Hermano', ha hablado por primera vez de su polémico vídeo fumando . Cuando estaba en Guadalix de la Sierra se viralizó una publicación en la que hablaba de su adicción al tabaco y de que "fumaba por gusto" , pero sus seguidores no tardaron en percatarse de que "no sabía coger el cigarro" y que parecía un testimonio falso. Ahora, la novia de Edi se ha visto en la necesidad de aclararlo .

Se trata de un vídeo en el que un tiktoker le pregunta sobre el tabaco y cómo empezó a fumar . Algo que ya, de primeras, chocaba a sus seguidores y a los incondicionales de 'Gran Hermano', pues ella no formaba parte del grupo de fumadores. De ahí que muchos pusieran la lupa en los detalles. "Se nota que no es fumadora por la forma en la que coge el cigarro" , resaltaban en los comentarios. Pese a todo, en el vídeo en cuestión Violeta aseguraba fumar "por gusto" y haber empezado a hacerlo "en el parque, a los 15 años, con sus amigas".

Ahora, en un directo que ha hecho con Edi, conexión Alcorcón-Fisterra, la finalista de 'Gran Hermano' ha aclarado el polémico vídeo fumando. "Voy a aclarar una cosa. Hay un vídeo mío rulando por ahí. Es de este verano, con mi amiga Iris en Madrid. Yo salgo con una minifalda rosa y un cigarro. Resulta que me pararon por la calle y me dijeron: 'oye, ¿podemos hacer un vídeo? Es para TikTok'. Era un vídeo para que la gente dejase de fumar... y, claro, yo dije que sí. Y salgo con el pito en los dedos y la gente me está diciendo que no sé ni coger el cigarro y, claro, porque no fumo", ha zanjado Violeta.