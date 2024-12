El licenciado en marketing y comunicación ha sido duramente criticado por " desatender la conducción para hacer una story en Instaram ". Aunque afortunadamente no hay que lamentar ningún accidente, este hecho "causa anualmente más del 20% del total de los fallecidos en accidente de tráfico y casi 8.000 accidentes con víctimas". Un usuario de X, la antigua red social conocida como Twitter, recoge estos datos, sacados de un estudio elaborado por la Fundación Línea Directa en colaboración con el Instituto Universitario de Investigación de Tránsito y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia (INTRAS).

Esta cuenta no ha sido la única que ha denunciado públicamente la actitud de Óscar Landa al volante, al que se puede ver en el vídeo mirando a cámara mientras canta, en lugar de prestar atención a la carretera. "Me parece muy fuerte. Es un irresponsable. Espero que la DGT le multe ", escribe otra internauta mientras varios se atreven a mencionar directamente a la policía.

Cabe destacar que la DGT no prohíbe la colocación de cámaras de grabación en el interior de un vehículo, siempre que se cumpla con el Reglamento General de Circulación, no impida la visión de la carretera y se grabe hacia el exterior. En cualquier caso, está prohibida la manipulación de la cámara mientras se conduce, infracción castigada con la misma sanción que por sujetar el móvil al volante (200 euros y 6 puntos). A Óscar no se le ve utilizando con las manos su teléfono, pero sí muy pendiente del mismo .