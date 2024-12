Ahora, para celebrar que está "libre" de la enfermedad, ha publicado una "valiente imagen" en la que enseña la cicatriz de su mastectomía , una operación definida por la extracción quirúrgica de las mamas. "El 2024 quedará grabado a fuego en mí para siempre. En las luces y sombras que guardo en mi memoria, en mi piel en forma de cicatriz o marca, en todo el sendero que el cáncer me ha dejado y que me definirá para siempre", ha comenzado a escribir en su Instagram como forma de despedida.

En su última declaración, la diputada confiesa que no termina este año siendo la misma persona, pero sí mejor, dado el aprendizaje al que se ha visto abocada. Como cualquier enfermo de cáncer , su proceso ha estado repleto de emociones, que explica de la siguiente manera: "En estos meses me he sentido frágil y firme a partes iguales , nerviosa por la incertidumbre, pero segura de la evolución. Triste y feliz, indefensa y sin esperanza. Qué contradicción todo, una montaña rusa", ha escrito, junto al carrusel de fotografías que fueron tomadas por el profesional Carlos Torres.

De igual forma, Aitana Mas ha hecho una reflexión sobre las enfermedades en general y el cáncer en particular, pues es un mal extendido que puede afectar a cualquier persona. "Cuando estás bien, siempre piensas que no te van a pasar cosas malas, que el cáncer, la enfermedad o los accidentes son cosas que solo le ocurren a los demás. Yo he aprendido que no soy inmortal, que hoy estoy bien y que mañana tal vez no lo esté. Así que como dijo aquel, si tenemos que vivir, atrápanos viviendo. Feliz 2025, familia", ha sido su felicitación de Año Nuevo más especial.