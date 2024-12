Adara Molinero protagonizó una intensa historia de amor con Rodri Fuertes . Los exconcursantes de ' GH 17 ' iniciaron su romance tras el reality y se prolongó durante dos años en los que tuvieron numerosas idas y venidas hasta su mediática ruptura en agosto de 2022. Aunque recientemente, han salido a la luz nuevos datos sobre su relación que no se habían hecho públicos hasta el momento gracias a que el madrileño ha protagonizado 'Me quedo conmigo' y que ella ha reaccionado a sus palabras en su podcast, 'Me quedo conmigo'.

Sin embargo, la despedida final de Adara con Rodri no llegó hasta el año pasado ya que la influencer seguía teniendo algo de su relación con él: un tatuaje con el número 11 que simbolizaba el día del aniversario de la pareja. Adara no dudó el eliminarse el tatuaje con láser cuando pasó el tiempo de reflexión debido y compartió en sus redes sociales el proceso de eliminación: "No ha sido fácil pero lo necesitaba, jamás me volveré a tatuar con una pareja".