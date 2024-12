Este hombre, la única persona que conoce cómo se encuentra la artista y cómo ha vivido estos últimos años, nos ha dado algunos detalles en nuestro plató: “Ella está ingresada en un centro , ha estado saliendo por la ciudad a sus paseos, sus cosas, hasta hace unos meses que por problemas de visión ha empezado a sufrir mareos y que por su seguridad no es conveniente que salga” .

Como respondía a algunas de las cosas que insinuaba la artista hace años: “En aquellos momentos, ella decía sin decir quién que había poderes, de que e habían implantado algo, yo nunca pensé que pudiera ser el rey”. El que respondía cuando le preguntaban por el reloj que el rey le habría regalado en su momento: “He oído hablar de eso, mi hijo estuvo en la última comida con ella y me dijo: ‘¿te has fijado en el reloj que llevaba? Me dijo que era un reloj de cierta importancia, un Rolex”.