Sin duda, Jennifer Ortiz fue una de las tronistas más carismáticas de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' desde los inicios de este reality de citas. Aparte de su aparatosa caída en plató, el 'reinado' de su trono que duró más de cuatro meses fue muy seguido por la audiencia gracias a sus pretendientes y sus citas que no dejaban indiferente a nadie. Ahora, quince años después , la vida de Jennifer Ortiz ha cambiado radicalmente .

Desde que puso fin a su trono en 2009, Jennifer Ortiz ha estado alejada del foco mediático aunque muy presente en las redes sociales desde sus inicios, donde acumula casi 250 mil seguidores en Instagram. Desde entonces, la influencer vive en Madrid junto a su pareja a quien conoció una noche mientras trabajaba en una discoteca de la capital . "Yo trabajaba por las noches en una disco de Madrid y él venía de fiesta con sus amigos. Una amiga suya, que a día de hoy es como una hermana para mí, nos presentó. Pasaron los días, semanas, y me invitó a merendar un día unos zumos de frutas colombianos. A partir de ahí comenzó la 'tontería'. Yo tenía 21 para 22 añitos (me engañó pero bien)", comentó en una storie de sus redes sociales.

Aunque su aparición en realities y programas de televisión ha sido menor, la extronista ha seguido muy ligada a sus redes sociales y no ha dejado de trabajar durante este tiempo ni durante su doble maternidad. La moda, la belleza y el cuidado personal siguen siendo una de las mayores pasiones de Jennifer y ha querido que también esté presente en su ámbito laboral. La influencer colabora con numerosas marcas importantes de textil , joyas y cosmética , como Zara, Mango, Calcedonia y Aristocrazy, con diseñadores nacionales como el atelier de Silvia Fernández y con firmas de cosmética tan veneradas por sus compuestos naturales como Ziaja España. Cada semana, comparte varias publicaciones enseñando sus outfits, sus maquillajes, los productos que usa y consejos estrella con marcas patrocinadas que además, la invitan a los eventos más deseados de la ciudad. También, ha participado en campañas de publicidad y marketing para grupos como Claire's en su plataforma digital.

Por consiguiente, la transformación física que ha experimentado la extronista desde que dejó su trono en 'Mujeres y hombres y viceversa' es más que evidente. Ella misma ha revelado los retoques estéticos que ha recibido en su rostro y las reparaciones estéticas a las que se ha tenido que someter tras no quedar contenta con algunos de los resultados. Se sometió a un aumento de labios tras el que apareció con la boca cosida y llena de costras, y en su nariz, se hizo una rinoplastia que no salió bien del todo bien y tuvo que ser intervenida por segunda vez para conseguir el resultado deseado. Pero ahora, Jennifer Ortiz ha logrado tener el aspecto que verdaderamente desea y no duda en presumir de él en sus redes sociales.