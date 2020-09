Pascual Fernández reflexiona sobre su vida y escribe una carta: "Nos duele porque nos negamos a abrir los ojos"

La cosa no ha quedado ahí y el exconcursante de ‘Supervivientes’ ha señalado que "nos duele porque nos negamos a abrir los ojos" y no nos escuchamos a nosotros mismos "por no coger de la mano al miedo y mirarlo a los ojos y preferir coger la mano de lo conocido (la para mí odiada zona de confort, que te mata en vida)”. Y es que, tras su paso por la tele en España, su vida cambió por completo y el joven parece haber vivido muchas experiencias.

El que fuera tronista de ‘MyHyV’, que hace unos meses recibió todo tipo de críticas por su cambio físico , ha explicado que durante estos años ha podido descubrirse a él mismo a unos niveles que ni sospechaba que podía. “Decidí vivir mi vida y controlar mis decisiones, no esconderme por el miedo a triunfar, entender porque me comportaba de la forma que lo hacía y poder romper vínculos con el karma pasado”, ha comentado a lo largo de su extenso texto.

Pascual ha continuado sincerándose por completo y ha compartido estas duras palabras que dejan entrever que no lo ha pasado del todo bien durante estos años: “Me quité las mochilas que otros me dijeron que eran mías y eso me hizo libre. Me sacudí el polvo de estar en el suelo creyendo que no merecía ser feliz. Hasta creí ser quien los demás quisieron que fuera”.