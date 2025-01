"Feliz vida a la persona que me dio la vida. Nada nos hace más felices que verte crecer y lograr tus sueños. No pierdas nunca tu nobleza ni tu sensibilidad maravillosa. The best part of me is you. Feliz cumpleaños, Martín", ha escrito, junto a una fotografía en la que el niño sale con la boca tapada con su propia mano y unos impresionantes ojos verdes a cara descubierta. Los comentarios no se han hecho esperar y no sólo en torno a su aniversario de vida. Muchos de los followers y amigos de la periodista deportiva han felicitado a Martín por su cumpleaños, pero también han destacado la similitud de "sus miradas":