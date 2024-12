“Adiós, 2024. Gracias por todo lo que me has enseñado a base de golpes y resiliencia. Gracias por ayudarme a hacer una criba y saber quién sí y quién no”, continúa, antes de señalar: “Siempre te recordaré como el peor año de mi vida , pero serás solo eso, un vago recuerdo”.

“Y algún día, no dolerás. Me has robado muchas cosas, muchos planes, conciertos, viajes, proyectos”, expone, explicando que, no obstante, no todo ha sido negativo.