Tras hablar con Belén Perea, Laura fue hasta la casa de ella, pues sus fuentes le habían advertido que allí iba a encontrarse con Froilán. Al verle y preguntarle, lo primero que hace él es negar que mantenga una relación con Belén Perea. Confiesa estar soltero . De hecho, lo repite en varias ocasiones: "No estoy con Belén Perea, no estoy con Belén Perea".

Además, cuando se le pregunta por el hecho de que han sido fotografiados cogidos de la mano, Froilán dice que eso no tiene ningún significado especial y le coge la mano a la reportera para demostrarle que eso no tiene por qué significar que sean novios. Tras el vídeo, Sergio Garrido se pronuncia: "Ella está harta de que se le niegue. Esa misma noche tuvieron una trifulquilla, está harta de que se le niegue cuando están en una relación", dice el paparazzi.

"Me dice fuera de cámara que no son pareja, que es una buena amiga y yo le digo que acaba de llegar de Abu Dabi y lo primero que haces es venir a verla a ella y me dice que viene realmente a verla a ella y a sus dos compañeras de piso", nos cuenta Laura. Seguimos hablando con él y Froilán, que pide que le llamemos por su nombre, Felipe, habla de su relación con la prensa y de lo presionado que se ha sentido desde que comenzó a salir de fiesta y a ser captado por los medios.

Otro punto que se ha tratado en esta entrevista ha sido el escándalo que ha protagonizado su abuelo, el rey emérito, junto a Bárbara Rey después de que saliera a la luz la relación que mantuvieron durante años: "Ni las he visto ni me impartan. Estoy haciendo mi vida tranquilo, tranquilísimo", responde. Y es que, según cuenta Laura, Froilán le dijo fuera de cámaras que no sabía quién era la vedette, que desconocía todo lo que se ha publicado y que le sorprendió ver las fotos de su abuelo junto a Bárbara... algo que ella dice no creerse.