"Anoche tuve que ir de nuevo a urgencias, la flema se me complicó y no podía respirar", ha comunicado a través de sus historias de Instagram, desde donde tras la preocupación generada, ha compartido su diagnóstico.

"A mí me ayuda muchísimo. Me hago 3 sesiones al día y mantengo la habitación limpia y libre de virus para que el aire que respire me ayude a regenerar mis células". La periodista, que ha perdido la voz y no puede hablar a duras penas, ha querido comunicar a sus seguidores su "último parte médico".