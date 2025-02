Sergio negó haber dado votos a Maica, pero en realidad la nominó en todas las ocasiones menos en la primera, incluso dándole 6 puntos el último jueves

El fracaso solo es seguro si se deja de intentar, como lo demuestra la historia de Abraham Lincoln, quien nunca dejó de intentarlo a pesar de múltiples fracasos

Dice Sergio Aguilera que entiende lo de Maica Benedicto, pero ya digo yo que no lo termina de comprender. El jueves pasado se salvó ella misma y metió en la lista de nominados a Sergio. Para este es un varapalo porque pensaban que eran amigos y no se esperaba que teniendo otras opciones lo eligiera a él. Maica se esforzaba en repetir la explicación de la estrategia, cada vez con más claridad y concisión, pero ni por esas. Está claro que hizo bien y el propio Miguel Frigenti afirmó que debía elegir a Sergio antes de saber de cierto cuál había sido el privilegio de su compañera.

Si la idea era salir ellos contra un contrario y las circunstancias facilitaban que fueran dos los contrarios, está claro que Maica Benedicto debía elegir al rival que menos votos se fuera a llevar el jueves, para que así la estrategia no se derrumbase. Es más, si el domingo llega a salvarse Sergio Aguilera todo hubiera vuelto a estar como planearon, pero tenía menos votos Óscar Landa. Lucía Sánchez contribuir a explicárselo, pero Sergio seguía sin entender que le eligiese a él. Está claro que se olvidaba de las cuatro veces que él nominó a Maica.

Sergio Aguilera nominó repetidamente a Maica Benedicto

El domingo Sergio Aguilera negaba haberle dado votos a Maica Benedicto, aunque al final aceptaba que le metió un punto en una ocasión. Falso de toda falsedad, porque Sergio (su trío primero, luego dúo) ha nominado a Maica en todas las ocasiones, menos en la primera. Más en concreto, le metió un punto en las nominaciones segunda, tercera y cuarta, mientras que el último jueves le daba nada más y nada menos que 6 puntos. Estaba quejicoso Sergio porque la concursante a la que metió 6 puntos le hubiera subido a la palestra ese mismo día. ¿No había hecho él lo mismo?

Sucede que Sergio Aguilera nunca haría una estrategia como la promovida por Miguel Frigenti para su grupo. No me extraña, no la haría porque no ha logrado entenderla todavía. Tampoco lo haría Dani Santos, pero en su caso por otras razones que no se avino a explicar. Yo creo que es por miedo. Y por falta de ambición. Hay concursantes que tiran la toalla enseguida y depositan toda su confianza en la audiencia votante. Pero no está de más que ellos pongan también de su parte. De acuerdo que están en nuestras manos, pero es incierto que no puedan hacer nada para cambiar su destino, tampoco que todo esté escrito desde un principio. Ese determinismo cuadra poco con el propio espíritu del reality.

Un concursante de Gran Hermano puede no tener fortuna por muchas razones, pero solo hay una que conduce indefectiblemente al fracaso: dejar de intentarlo. Hubo un hombre en los Estados Unidos de América que fracasó en los negocios y cayó en bancarrota en 1831. Fue derrotado para la Legislatura de 1832. Su prometida murió en 1835. Sufrió un colapso nervioso en 1836. Fue vencido en las elecciones de 1836 y en las parlamentarias de 1843, 1846, 1848 y 1855. No tuvo éxito en su aspiración a la Vicepresidencia en 1856, y en 1858 fue derrotado en las elecciones para el Senado. Este obstinado hombre fue Abraham Lincoln, elegido presidente de Estados Unidos en 1860. Nunca dejó de intentarlo.

Decía Dani Santos el domingo que la estrategia del otro grupo puede no salir. “Ojalá les salga mal”, añadía. Confundía los deseos con la realidad, aunque no le falta razón: efectivamente puede salir mal. Pero el miedo al fracaso no les impidió llevar a cabo el plan. Y si sale alguno de ellos, si el expulsado es Frigenti, por ejemplo, se irá a su casa feliz por haber llevado a cabo una estrategia que a muchos nos ha hecho disfrutar. Hacía mucho que nadie se atrevía a jugar este juego con parecido espíritu al de quien juega una partida de ajedrez y mueve sus peones con la idea de hacer una jugada maestra.

La historia de la puerta imponente

A menudo, el temor al riesgo tiene malas consecuencias. Esto me hace recordar la historia de un país en guerra con un rey que causaba mucho miedo. No siempre que tomaba prisioneros en las batallas los mataba. Simplemente los llevaba a una sala donde había un grupo de arqueros a un lado y una inmensa puerta de hierro al otro lado. Sobre esa imponente puerta se veían grabadas figuras de calaveras cubiertas de sangre. El rey hacía formar a los prisioneros en círculo en la sala y les decía: “Ustedes pueden elegir entre morir atravesados por las flechas de mis arqueros, o pasar por esa puerta misteriosa”. Todos elegían la muerte a manos de los arqueros del rey.

Tiempo después, al terminar la guerra, un soldado que había servido al rey durante un largo periodo, se dirigió al soberano y pidió permiso para hacerle una pregunta. Cuando el rey lo autorizó le dijo: “¿Qué había detrás de la horrorosa puerta?”. “Ve y mira tú mismo”, respondió de inmediato el rey. El soldado separó temerosamente la puerta pero, a medida que ella se abría, fueron entrando unos brillantes rayos de sol que iluminaron el ambiente. Finalmente descubrió que la puerta se abría sobre un camino que conducía a la libertad. El soldado, admirado, sólo miró a su rey mientras éste explicaba: “Yo les daba a todos la posibilidad de hacer su elección, pero ellos preferían morir antes que arriesgarse a abrir esa puerta”.

El temor al riesgo puede llevarse por delante a Dani Santos

El temor al fracaso puede llevarse por delante concursantes como Dani Santos. O no, y en esa duda está la gracia. Porque no apostar por lo imposible, no arriesgar probando a darle la vuelta al concurso, será todo lo prudente que se quiera, pero también es lo más aburrido del mundo. Y si estamos divirtiéndonos es por concursantes como Frigenti, Óscar o Maica. Confieso que me lo estoy pasando mejor de lo que pensaba, y no es gracias a Marieta, Sergio, Dani y los de la carpeta más sosa y desvaída que se vio nunca en la casa de Guadalix de la Sierra. Más pasión de la que veo en ellos seguro que le pone la esquiva rata.

No se arriesgan quitándole a Lucía Sánchez el peso de la responsabilidad de que el grupo de famosos conozca la estrategia de los conocidos. Lo podría haber hecho fácilmente María Sánchez si reconoce haber escuchado la nominación de Miguel Frigenti y haber compartido ese conocimiento con el resto. Tampoco arriesgan dando un nombre en el que deben concentrar el voto. El domingo María y Marieta se posicionaban contra Romina Malaspina con el mensaje de que se trataba de una estrategia para que sus seguidores concentrasen el voto. Sin embargo, ayer Marieta insistía en la idea así: “Que no dividáis voto”. Pero no daba ni un solo nombre.

Miguel Frigenti quiere repetir la estrategia

Frigenti no ceja en el esfuerzo y ya planea repetir la estrategia de nominarse entre ellos para poner fácil a sus seguidores el voto al concursante del otro grupo que salga con ellos. En esta ocasión piensa en una variedad que incluye una trama de engaño. Quiere Miguel que mantengan una conversación en algún momento de esta semana donde afirmen que esta semana les toca volver a nominar con el corazón en lugar de hacer estrategias. El objetivo es que confíen en que van a dejar a un lado las estrategias, y así poder repetir la misma que el jueves pasado. Esta vez salió de casualidad, pero con tantas variaciones en la mecánica puede que no vuelva a funcionar. ¿Se detienen ante las adversidades? Va a ser que no.

“Maica, no recules”

Romina y María Jesús lloraban anoche, antes y después de la radio, una vez más explosiva. Por su parte, Maica estaba agobiada porque tras una conversación con José María empatizó con él. A Romina le fastidió que Sergio dijera en la radio que estaba “sucia por dentro”. No se quedó atrás Óscar llamando a María “altiva” o “chula”. Igual deberían moderar un poco el léxico, aunque me parecen más inofensivos Sergio u Óscar sacando sapos y culebras por sus bocas que José María con su labia y tono pausado. Lo explicó bien Miguel Frigenti: “Una conversación de diez minutos no cambia la realidad”.

El mejor consejo de Miguel a Maica fue que no reculase. “Maica, no recules”, le dijo con voz firme y cariñosa a un tiempo. “Te has hecho pequeña”, afirmó. Estoy de acuerdo. También en que debe mantenerse firme en lo que pensaba hasta ahora, sin dejarse influir por el tono conciliador del que intenta meterse en medio de cualquier conflicto para hacerlo más visible. El llanto de María Jesús se resume en esta frase: “He sido la vergüenza de mi familia”. Jesús, Óscar y Maica no la dejaron de la mano. Esto también es Gran Hermano.

Moleskine del gato

Maica es dada a hablar del universo y experiencias extrasensoriales. Ayer se aventuraba a explicar el multiverso y hacia esta pregunta a Miguel Frigenti: “¿Tú qué crees que pasa cuando nos morimos?”. A lo que Miguel estuvo rápido contestando lo siguiente: “Yo creo que vamos a Gran Hermano muerting”. Solté la carcajada.