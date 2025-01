Pero, según Prat, hay situaciones mucho peores que esa. Considera que ese juego de niños no es tan grave comparado con otras polémicas que han surgido. Por ejemplo, Joel, otro de los concursantes, dijo a una de sus tentadoras que su novia ya no le aportaba nada. "Me parece muchísimo más grave que Joel diga que Andrea no le aporta nada. Él dice 'me pierde la boca', pero que tu pareja diga que no le aportas nada, eso sí que es grave, no que te toque una parte íntima en el cuello", ha señalado el presentador con contundencia.