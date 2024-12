Tras las declaraciones de su compañera, Alexandro Lequio se ha mostrado en contra : "Ya me estoy calentando, ella era la que le pedía dinero constantemente y a esta mujer nadie le obligo a tener relaciones, a hacer las fotos o a aceptar dinero. No ensucies la conversación", le ha reprochado.

"Fijaos que yo, más allá de estos comentarios que hace, que efectivamente hace comentarios hablando de un hombre sin principios, que la despreció y trató como una puta, veo a una mujer que, en el fondo, sigue manteniendo esa prudencia. Porque, una de dos: o en esas conversaciones no llegó a enterarse de detalles muy controvertidos que lo puedan poner en tela de juicio en otros ámbitos, o no ha querido hacerlo o le ha respetado hasta el final", ha señalado Pardo.

Visiblemente afectada, confesó: "¿Por qué me ha hecho esto? Siempre pensé que mi hijo sería quien me defendería, pero ha dicho barbaridades de mí que me han dolido profundamente."

Sobre las críticas por hablar del tema, añadió: "Dirán que busco dinero con esto, pero no soy responsable de lo que ha dicho. Para él, Bárbara Rey ya no existe."

Asegura que siempre estuvo para su hijo: "Le he apoyado como madre, económicamente y en todos los sentidos, pero ahora parece que no existo. Me duele que me deje como una mala madre cuando he dado todo por él."