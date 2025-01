Los colaboradores de 'Vamos a ver' no han tardado en bromear con el parecido, destacando algunas diferencias. "No, nada, Melchor tiene la voz más dulce", le han respondido entre carcajadas. Prat, divertido, ha continuado con el análisis: "Es verdad que la narizota que tiene Melchor sí que es un poco similar, pero no, no, a mí me ha parecido que era Melchor. Eso sí, la nariz sí se parece a mí".