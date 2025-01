RoRo y Pablo se volvieron tendencia en redes sociales a principios de año por los vídeos y recetas culinarias que la influencer le hacía a su novio Pablo. Para ella cocinar no es una obligación, es su manera de dar amor y así lo muestra en las redes sociales. La pareja, que lleva junta algo más de tres años, coincidieron en el instituto, pero no fue hasta hace algo más de tres años que se encontraron en la Universidad y empezaron su historia de amor.

"No soy una mujer sumisa. Yo cocino porque me gusta y es mi manera de dar amor. A Pablo, por ejemplo, no le gusta tanto. Y como a mí lo que no me gusta limpiar, es Pablo el que lo hace. Así es como nos compaginamos", ha dicho la concursante de ‘Next Level Chef' en numerosas ocasiones.