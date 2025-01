Blanca Romero habla de su debut como presentadora: "Ser modelo o actriz es más difícil"

Blanca Romero debutará como presentadora en 'Next Level Chef' . La actriz y modelo será la maestra de ceremonias en este nuevo formato de Telecinco que contará con especialistas en el mundo de la gastronomía de alto nivel.

Muchos personajes conocidos en el mundo de las redes sociales se pondrán a prueba en las cocinas de 'Next Level Chef', un reto que asegura que será definitivo: "Vamos a ver si hacen trampa o no. Es muy fácil hacer una receta en Instagram, aquí se va a a ver si cocinan bien o no tienen ni idea"